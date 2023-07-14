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Сегодня, 16:56

Агент Фернандес объяснил, почему еще не было объявлено о переходе футболиста в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, отреагировал на слухи о лишнем весе своего клиента и объяснил, почему «Зенит» еще не объявил о переходе футболиста.

«Как я уже говорил, информация про лишний вес Марио — откровенная глупость. Люди иногда что-то выдумывают. Почему еще не объявлено о переходе? Ведется бюрократическая работа, ничего особенного», — приводит слова Машаду «Евро-Футбол.Ру».

Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005215840_agent_mario_fernandesa_informaciya_pro_lishniy_ves__otkrovennaya_glupost
Марио Фернандес
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