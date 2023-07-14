Агент Фернандес объяснил, почему еще не было объявлено о переходе футболиста в «Зенит»
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, отреагировал на слухи о лишнем весе своего клиента и объяснил, почему «Зенит» еще не объявил о переходе футболиста.
«Как я уже говорил, информация про лишний вес Марио — откровенная глупость. Люди иногда что-то выдумывают. Почему еще не объявлено о переходе? Ведется бюрократическая работа, ничего особенного», — приводит слова Машаду «Евро-Футбол.Ру».
Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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