Дюков - о позднем начале матчей чемпионата: "Премьер-лига должна найти решение, которое устроит всех"

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о позднем начале матчей в чемпионате России по футболу. Матчи 1-го тура премьер-лиги "Ахмат" - "Краснодар" и "Ростов" - "Оренбург" начались в 21.30 по московскому времени. Представители и болельщики команд раскритиковали время начала встреч.

- Назначение времени матчей - прерогатива лиг, если мы начнем решать за них, во сколько назначать игры, то возникает вопрос - зачем тогда лиги? - сказал Дюков. - Безусловно, ситуация требует анализа. В данный момент позднее время начала матчей связано с погодными условиями. Если посмотреть на европейскую практику, то там матчи тоже начинаются достаточно поздно. С другой стороны, нужно учесть интересы болельщиков и клубов, тем более, из регионов.

Премьер-лига должна найти верное решение, которое устоит всех. Мы пока наблюдаем за ситуацией. Если лига не найдет правильного решения, постараемся ее подправить. (Иван Торопцев)