Дьяков считает, что большое количество матчей в российском футболе приводит к травмам

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о большом количестве футбольных матчей в России.

«Слишком большая нагрузка на игроков, слишком много стало матчей. С одной стороны, зрителю хорошо, что можно смотреть кучу футбола смотреть. Но, когда очень много игр, возможно зрителю тоже будет это приедаться. Самое главное, что играют футболисты, а когда они столько играют, начинаются травмы», — сказал Дьяков Vprognoze.ru.