Первый тренер Соболева верит, что форвард сможет перейти в итальянский клуб

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе форварда в итальянский чемпионат.

В ноябре 2023 года издание Metaratings.ru сообщало, что одна из команд серии А рассматривала экс-форварда «Спартака» в качестве усиления, но в итоге, несмотря на устраивающие характеристики футболиста, отказался от покупки из-за проблем россиянина с игровой дисциплиной

«Вполне это может быть. У него длительный контракт. Сначала надо здесь отыграть год-два, потом можно ехать куда-то. Если набрать форму и показать себя, может и через год. В плохой форме никто никому не нужен. Нужно играть и потом рассматривать. Главное — работа. Дальше будет видно», — сказал Горбунов «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

В этом сезоне 27-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.