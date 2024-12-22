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Сегодня, 19:50

Первый тренер Соболева верит, что форвард сможет перейти в итальянский клуб

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе форварда в итальянский чемпионат.

В ноябре 2023 года издание Metaratings.ru сообщало, что одна из команд серии А рассматривала экс-форварда «Спартака» в качестве усиления, но в итоге, несмотря на устраивающие характеристики футболиста, отказался от покупки из-за проблем россиянина с игровой дисциплиной

«Вполне это может быть. У него длительный контракт. Сначала надо здесь отыграть год-два, потом можно ехать куда-то. Если набрать форму и показать себя, может и через год. В плохой форме никто никому не нужен. Нужно играть и потом рассматривать. Главное — работа. Дальше будет видно», — сказал Горбунов «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

В этом сезоне 27-летний нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Александр Соболев
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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