Дьяков рассказал, что думает о чемпионской гонке РПЛ

Экс-игрок «Спартака», «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о чемпионской гонке в российской премьер-лиге (РПЛ).

«У «Динамо» более мощный и сильный состав, чем у «Краснодара». У них есть качественные футболисты для ротации, что может сыграть свою роль. Если у «Краснодара» обойма — это человек 14-15, то у динамовцев же гораздо длиннее скамейка. У «Динамо» очень приличный состав, поэтому вполне возможно, что бело-голубые смогут навязать борьбу лидерам. Первые пара туров после возобновления чемпионата это покажут», — цитирует Дьякова Legalbet.