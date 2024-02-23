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23 февраля, 16:37

Дьяков рассказал, что думает о чемпионской гонке РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака», «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о чемпионской гонке в российской премьер-лиге (РПЛ).

«У «Динамо» более мощный и сильный состав, чем у «Краснодара». У них есть качественные футболисты для ротации, что может сыграть свою роль. Если у «Краснодара» обойма — это человек 14-15, то у динамовцев же гораздо длиннее скамейка. У «Динамо» очень приличный состав, поэтому вполне возможно, что бело-голубые смогут навязать борьбу лидерам. Первые пара туров после возобновления чемпионата это покажут», — цитирует Дьякова Legalbet.

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На 4 балла бело-голубые отстают от «Зенита», идущего вторым, и на 6 очков — от лидера «Краснодара».

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-dinamo-mozhet-navyazat-borbu-lideram-rpl-vesnoj/
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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