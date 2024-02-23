Орещук: «Какие позиции «Динамо» нужно усилить? Там здоровая конкуренция. Брать абы кого нет смысла»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги зимнего трансферного окна для бело-голубых.

«Какие позиции «Динамо» нужно усилить? В «Динамо» почти 30 человек. Какая ротация? Вы посмотрите на второй состав, как там ребята играют. Они не хуже первого состава. Там очень здоровая конкуренция. Брать абы кого и абы куда — в этом нет смысла», — приводит слова Орещука «Спорт день за днем».

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось трансферное окно. Дозаявочная кампания длилась с 25 января.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 32 очка. В первом матче после окончания зимней паузы москвичи встретятся с «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 мск.