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23 февраля, 16:01

Орещук: «Какие позиции «Динамо» нужно усилить? Там здоровая конкуренция. Брать абы кого нет смысла»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги зимнего трансферного окна для бело-голубых.

«Какие позиции «Динамо» нужно усилить? В «Динамо» почти 30 человек. Какая ротация? Вы посмотрите на второй состав, как там ребята играют. Они не хуже первого состава. Там очень здоровая конкуренция. Брать абы кого и абы куда — в этом нет смысла», — приводит слова Орещука «Спорт день за днем».

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось трансферное окно. Дозаявочная кампания длилась с 25 января.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 32 очка. В первом матче после окончания зимней паузы москвичи встретятся с «Локомотивом». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 мск.

Источник: Спорт день за днем
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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