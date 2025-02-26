Дьяков: «От «Зенита» ожидались большие трансферы. Все-таки они и в том году подвисали, чудом выиграли»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимней трансферной кампании «Зенита».

«От «Зенита» ожидались большие трансферы. Они подвисли. Все-таки питерцы и в том году подвисали, чудом выиграли. В этом не хотят повторять прошлогодних ошибок. Готовы были тратить большие деньги. «Зенит» собирался даже купить защитника за 38-39 миллионов, который на transfermarkt стоит девять миллионов. Тратятся — значит хотят победить в чемпионате», — сказал Дьяков «СЭ».

По итогам первой части сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару», у которого тоже 39 очков, по результатам личной встречи

(Дарик Агаларов)