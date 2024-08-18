Арташес Арутюнянц: «У «Ростова» нет премиальных, только по итогу сезона»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал победу команды в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Что произошло после перерыва? Ничего не произошло. Команда и в первом тайме хорошо играла, просто не смогли реализовать свои моменты. Не забили пенальти. Будут ли тройные премиальные? У нас вообще нет премиальных. Только по итогу сезона», — передает слова Арутюнянца «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.