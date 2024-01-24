«Сочи» объявил о переходе чилийского полузащитника Сааведры

Чилийский полузащитник Игнасио Сааведра подписал контракт с «Сочи», сообщает прес-служба клуба.

25-летний футболист будет играть за сочинцев под 21-м номером.

Сааведра перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Универсидад Католика». Он провел за чилийскую команду 182 матча, отметившись двумя голевыми передачами.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.