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Сегодня, 13:02

«Сочи» объявил о переходе чилийского полузащитника Сааведры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чилийский полузащитник Игнасио Сааведра подписал контракт с «Сочи», сообщает прес-служба клуба.

25-летний футболист будет играть за сочинцев под 21-м номером.

Сааведра перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Универсидад Католика». Он провел за чилийскую команду 182 матча, отметившись двумя голевыми передачами.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Сочи
Игнасио Сааведра
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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