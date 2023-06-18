Колосков считает, что ближайший исполком УЕФА не повлияет на возвращение России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил «СЭ», стоит ли ждать изменений по вопросу о допуске российских футболистов после заседания исполкома УЕФА.

«Ждать изменений не стоит. Их не будет. Потому что нет оснований, чтобы что-то менять. Все закончится и будут изменения», — сказал Колосков «СЭ».

Заседание комитета УЕФА пройдет 28 июня в Швейцарии.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.