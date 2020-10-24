Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итог матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1). После этой победы красно-белые единолично вышли на первое место в турнирной таблице.

— Какие впечатления?

— Матч хороший. Победили — самое главное. Чувствовали себя тут как дома. Второй тайм начали не очень, а по игре отмечу ребят, которые хорошо играли. Двоякое ощущение от игры, но главное — победа.

— Двоякое ощущение от чего?

— Мы много позволяли сопернику.

— Как вас Мозес, забивший первый гол за «Спартак»?

— Он еще не до конца готов, но показывает, что он игрок высочайшего класса. Хорошая игра.

— Что было с Джикией, которого заменили?

— Все нормально. Он после болезни. Думаю, с «Ростовом» будет лучше. (Максим Алланазаров)