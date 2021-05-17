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Дворцовый мост стал золотым в честь третьего подряд чемпионства «Зенита»

08:54
Дворцовый мост стал золотым в честь третьего подряд чемпионства «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Дворцовый мост стал золотым в честь третьего подряд чемпионства «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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В ночь с 16 на 17 мая Дворцовый мост в Санкт-Петербурге стал золотым в честь третьего подряд чемпионства футбольного клуба «Зенит».

Шестьсот светодиодных фонариков, размещенных на инженерных конструкциях переправы, загорелись в 22:15 (мск).

«Зенит» оформил чемпионство за три тура до конца сезона-2020/21. Петербургский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Спартак», третьим стал «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-dvortsovyy-most-stal-zolotym-v-chest-tretego-podryad-chempionstva-zenita.htm

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