Дворцовый мост стал золотым в честь третьего подряд чемпионства «Зенита»

В ночь с 16 на 17 мая Дворцовый мост в Санкт-Петербурге стал золотым в честь третьего подряд чемпионства футбольного клуба «Зенит».

Шестьсот светодиодных фонариков, размещенных на инженерных конструкциях переправы, загорелись в 22:15 (мск).

«Зенит» оформил чемпионство за три тура до конца сезона-2020/21. Петербургский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Спартак», третьим стал «Локомотив».