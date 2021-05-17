Семин прокомментировал информацию о возможном уходе из «Локомотива» Мухина

Российский тренер Юрий Семин, бывший наставник «Локомотива» высказался по поводу возможного ухода из клуба 19-летнего полузащитника Максима Мухина.

В субботу, 15 мая, издание «Евроставка» написало, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА. В марте сообщалось, что хавбек может перейти в «Спартак».

«В этой ситуации, наверное, должны быть какие-то правила для всей лиги. Правила должны быть в интересах футбола. Молодой игрок — как он переходит, когда он переходит, какие деньги за него выплачиваются. Если у Мухина стоит в контракте сумма 15 миллионов рублей, конечно, его купят, заберет любой другой клуб. Любой предложит ему более высокую зарплату.



Все говорят, что это ЦСКА, но пока мы не знаем. Конечно, это была ошибка прежних руководителей, которые так составили контракт. С другой стороны, все стороны должны сесть за стол и определить правила для всех — как переходит игрок, за какую сумму, за какие проценты. А иначе так же будут переходы. Иосифов куда-то ушел, Мухин перейдет. Так и будут эти истории», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Мухин в этом сезоне дебютировал не только в основной команде «Локомотива» (15 матчей), но и во взрослой сборной России.