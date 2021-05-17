Айртон опубликовал фото «Спартака» из раздевалки

Защитник «Спартака» Айртон в своем Instagram опубликовал снимок из раздевалки после матча заключительного тура чемпионата России с «Ахматом» (2:2).

«Давай, «Спартак», — подписал пост Айртон.

Победа в этом матче позволила красно-белым набрать 57 очков и занять второе место в турнирной таблице, не подпустив «Локомотив» (56 очков).

Таким образом, «Спартак» примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.