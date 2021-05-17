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Айртон опубликовал фото «Спартака» из раздевалки

08:09
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Защитник «Спартака» Айртон в своем Instagram опубликовал снимок из раздевалки после матча заключительного тура чемпионата России с «Ахматом» (2:2).

«Давай, «Спартак», — подписал пост Айртон.

Публикация от Ayrton Lucas ?? (@ayrton97_)

Победа в этом матче позволила красно-белым набрать 57 очков и занять второе место в турнирной таблице, не подпустив «Локомотив» (56 очков).

Таким образом, «Спартак» примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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