Айртон опубликовал фото «Спартака» из раздевалки
08:09
Защитник «Спартака» Айртон в своем Instagram опубликовал снимок из раздевалки после матча заключительного тура чемпионата России с «Ахматом» (2:2).
«Давай, «Спартак», — подписал пост Айртон.
Победа в этом матче позволила красно-белым набрать 57 очков и занять второе место в турнирной таблице, не подпустив «Локомотив» (56 очков).
Таким образом, «Спартак» примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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