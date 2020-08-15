Два пенальти и два удаления: «Рубин» и «Урал» сыграли вничью

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 2-го тура РПЛ. Голы с пенальти забили Эрик Бикфвали у гостей и Иван Игнатьев у хозяев. Обе команды доигрывали встречу вдесятером.

Казанцами из-за дисквалификации главного тренера Леонида Слуцкого руководил его помощник Олег Веретенников.

В параллельном матче тура «Динамо» и «Ротор» счет не открыли.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 12 — с пенальти (0:1). Игнатьев, 35 — с пенальти (1:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Иг.Коновалов (Могилевец, 82), Йевтич (Тарасов, 64), Бакаев (Макаров, 64), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 64).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Араторе (Эль-Кабир, 57), Егорычев (Ефремов, 71), Калинин, Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Мишкич, 71).

Предупреждения: Меркулов, 21. Емельянов, 33. Араторе, 45. Кулаков, 48. Рыков, 51. Годзюр, 88. Мишкич, 90.

Удаления: Меркулов, 31. Емельянов, 63.

Судьи: Сухой (Люберцы). Усачев (Ростов-на-Дону), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Матюнин (Москва). Богданов (Верея).

15 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».