Два американца хотели попасть на «Спартак», но их обманули

Два гражданина США, которые проживают в России, хотели попасть на дерби «Спартак» — «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ. Они купили билеты на одном из сайтов. А уже на стадионе выяснилось, что они поддельные.

В разговоре с «СЭ» болельщики рассказали, что потратили на билеты по три тысячи рублей. Они отметили, что не будут предпринимать никаких дальнейших действий, так как сумма ущерба для них не столь велика. (Севастиан Терлецкий)