Два американца хотели попасть на «Спартак», но их обманули
8 июля 2020, 20:01
Два гражданина США, которые проживают в России, хотели попасть на дерби «Спартак» — «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ. Они купили билеты на одном из сайтов. А уже на стадионе выяснилось, что они поддельные.
В разговоре с «СЭ» болельщики рассказали, что потратили на билеты по три тысячи рублей. Они отметили, что не будут предпринимать никаких дальнейших действий, так как сумма ущерба для них не столь велика. (Севастиан Терлецкий)
Следующий матч
Сочи - Спартак
Локомотив - Уфа
20:30 11/07/2020
+0 =0 -3 (1 - 10)
6.08
5.98
5.83
6.02
6.02
6.02
16:30 12/07/2020
+7 =5 -4 (14 - 8)
6.29
6.22
6.10
5.94
5.84
5.84
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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