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Два американца хотели попасть на «Спартак», но их обманули

8 июля 2020, 20:01
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Два гражданина США, которые проживают в России, хотели попасть на дерби «Спартак» — «Локомотив» в 27-м туре Тинькофф РПЛ. Они купили билеты на одном из сайтов. А уже на стадионе выяснилось, что они поддельные.

В разговоре с «СЭ» болельщики рассказали, что потратили на билеты по три тысячи рублей. Они отметили, что не будут предпринимать никаких дальнейших действий, так как сумма ущерба для них не столь велика. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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