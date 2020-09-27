Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе, забивший свой первый гол в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:0), подвел итоги встречи.

— Эмоции положительные, наконец-то забили со стандарта, чего долго требовал тренер, — сказал в эфире «Матч Премьер» Мелкадзе. — Провели неплохой матч, показали, наверное, процентов 75 своей силы.

— Во втором тайме вы могли забивать еще больше. Нет ли досады от того, что счет не стал крупнее?

— В принципе, мы могли забивать больше и в первом тайме. Досады нет, главное — три очка и шаг вверх в турнирной таблице.

— Смог ли «Урал» показать что-то, чего вы не ожидали?

— Нет, мы разбирали соперника, ничего необычного не было. Вышли и показали то, что запланировали. Победа — всегда психологически хорошо. В следующем матче будет легче.