Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура российской премьер-лиге против «Спартака».

— У вас нет пресыщения титулами? Все-таки выиграли три турнира за месяц, мотивация могла снизиться.

— Конечно, нет! Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей — как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же. То, что мы выиграли в минувшем сезоне — это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея. (Гоша Чернов)

Дуглас Сантос: «Мы думаем о своей игре, а не о судьях. Это — менталитет победителей»