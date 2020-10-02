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Дуглас Сантос: «В «Зените» уже выработался менталитет победителей — как в «Баварии» и «Ювентусе»

08:30
Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура российской премьер-лиге против «Спартака».

— У вас нет пресыщения титулами? Все-таки выиграли три турнира за месяц, мотивация могла снизиться.

— Конечно, нет! Думаю, в «Зените» уже выработался менталитет победителей — как в «Баварии» и «Ювентусе», которые из года в год становятся сильнейшими в своих странах. Наши мысли и настроения должны быть такими же. То, что мы выиграли в минувшем сезоне — это уже прошлое. А мы должны жить не прошлым, но настоящим. Должны побеждать в каждом матче и в итоге снова взять все три трофея. (Гоша Чернов)

Дуглас Сантос: «Мы думаем о своей игре, а не о судьях. Это — менталитет победителей»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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