Агент Тюкавина — о первом голе после травмы: «Психологически важно. Дальше — больше»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Все нормально. Забил. Думаю, и дальше будет забивать. Это было психологически важно для него. Константин и сам об этом говорил: надо забить первый мяч, а дальше будет психологически проще.

Самое главное, что он физически нормально себя чувствует, ничего не болит. А мячи и так придут. Он и хорошую передачу отдал Маухубу, тот мог забить 1 на 1. Должен вернуться и стать еще сильнее. Дали в первой игре 15 минут — хорошо, сейчас — 60 — хорошо. Дальше — больше. Он уже полтора месяца с командой без ограничений. Одно дело тренироваться, другое, когда ты выходишь, выпускаешь адреналин и прочее. Дай бог, чтобы все было нормально. Просто не хочется сейчас всего этого ажиотажа. Забил и забил. «Сочи» — не особый показатель. Я думаю, когда будут команды посильнее, все тоже нормально будет», — сказал Сафонов «СЭ».

17 сентября «Динамо» в гостевом матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России разгромило «Сочи» со счетом 4:0. У москвичей отличились Эль Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Тюкавин, который забил первый гол после восстановления. 23-летний россиянин пропустил полгода из-за разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта.