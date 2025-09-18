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Агент Тюкавина — о первом голе после травмы: «Психологически важно. Дальше — больше»

Константин Белов
Корреспондент

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Все нормально. Забил. Думаю, и дальше будет забивать. Это было психологически важно для него. Константин и сам об этом говорил: надо забить первый мяч, а дальше будет психологически проще.

Самое главное, что он физически нормально себя чувствует, ничего не болит. А мячи и так придут. Он и хорошую передачу отдал Маухубу, тот мог забить 1 на 1. Должен вернуться и стать еще сильнее. Дали в первой игре 15 минут — хорошо, сейчас — 60 — хорошо. Дальше — больше. Он уже полтора месяца с командой без ограничений. Одно дело тренироваться, другое, когда ты выходишь, выпускаешь адреналин и прочее. Дай бог, чтобы все было нормально. Просто не хочется сейчас всего этого ажиотажа. Забил и забил. «Сочи» — не особый показатель. Я думаю, когда будут команды посильнее, все тоже нормально будет», — сказал Сафонов «СЭ».

17 сентября «Динамо» в гостевом матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России разгромило «Сочи» со счетом 4:0. У москвичей отличились Эль Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Тюкавин, который забил первый гол после восстановления. 23-летний россиянин пропустил полгода из-за разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта.

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Константин Тюкавин
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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