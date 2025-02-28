Дуглас Сантос и Луис Энрике попали в расширенный состав сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Колумбией

Футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике включены в расширенный состав сборной Бразилии на ближайшие игры отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.

Игроки сине-бело-голубых попали в заявку в числе 52 футболистов.

21 марта сборная Бразилии дома сыграет с Колумбией, а 26 марта на выезде встретится с Аргентиной.

После 12 матчей бразильцы с 18 очками занимают пятое место в таблице отборочного турнира.