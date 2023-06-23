Семак: «К 1 июля в расположение «Зенита» прибудут все игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что 1 июля к клубу присоединятся все игроки.

«Поскольку мы поделили время для отдыха между игроками, постарались пойти навстречу тем, кто уехал в отпуск позже, тем, кто принял участие в матчах за свои сборные, они присоединятся чуть позже. Часть игроков прибудет 28 июня, другая небольшая группа присоединится 1 июля», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале Суперкубка России.