Друг Мамаева и Кокорина Протасовицкий объяснил, почему его не выпустили по УДО

Друг полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Александр Протасовицкий дал «СЭ» первое интервью после выхода на свободу. Он пытался разнять обе драки, с участием Мамаева и Александра Кокорина, но отсидел дольше всех.

— Почему вас по УДО не отпустили? Что за история с незастеленной кроватью?

— Мне и самому интересно.

— Конфликт с администрацией?

— Никогда ни с кем не конфликтовал. Вообще не представляю, какие могут быть конфликты с администрацией. Мы всегда были вежливы и культурны, к нам нормально относились. Для меня стало удивлением, когда перед судом об УДО появились эти взыскания.

— А раньше их не было?

— Меня еще в СИЗО вывели на комиссию. Ребята на тот момент уже уехали, а я оставался в «Бутырке», ждал этапа. Ко мне обратился сотрудник — почему, мол, сплю под одеялом. Я говорю, этого не происходит. Максимум, ноги прикрыл. Он позвонил на корпус, убедился в этом — все-таки у нас везде онлайн-камеры стоят, вопрос был закрыт. А потом в лагерь пришли три взыскания. Причем, одно за тот день, когда я ехал в вагоне на этапе.

— Зачем?

— Чья-то инициатива. На ровном месте такого не происходит. Чья именно — пусть остается на совести этого человека. (Дмитрий Зеленов)

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