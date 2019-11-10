Дриусси провел 100-й матч в составе «Зенита»
17:18
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси провел 100-й матч в составе команды из Санкт-Петербурга, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Юбилейная дата пришлась для 23-летнего аргентинца на игру 16-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:0).
Дриусси вышел на поле в матче с туляками во втором тайме и не отметился результативными действиями.
Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года.
1?0?0? матчей за «Зенит»! @SebadriussiOk #АрсеналЗенит pic.twitter.com/Fm57xRPydr— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 10, 2019
В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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