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Дриусси провел 100-й матч в составе «Зенита»

17:18
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси провел 100-й матч в составе команды из Санкт-Петербурга, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Юбилейная дата пришлась для 23-летнего аргентинца на игру 16-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:0).

Дриусси вышел на поле в матче с туляками во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года.

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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Арсенал Т — Зенит

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