"Ахмат" и "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 4 мая, начало – в 16.30 по московскому времени.

Стартовый состав "Ахмата": Городов, Плиев, Уциев, Семенов, Кешмази, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Силва, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Родолфу, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Митришев, Шиманьски, Балай.

Стартовый состав "Зенита": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Нобоа, Шатов, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

"Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 57 баллов.