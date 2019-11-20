Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему из всех предложений о работе он выбрал вариант именно с московским клубом.

— Я пытался рассмотреть каждый запрос индивидуально, — цитирует немецкого специлиста Transfermarkt. — Для меня «Спартак» был чрезвычайно привлекательным вариантом, потому что это большой клуб, самый большой в крупнейшей стране мира. Не каждый день выдается возможность тренировать такой клуб. «Спартак» по значимости сравним с «Баварией» в Германии, для меня это уже хорошо.

Томас Цорн? Он связался со мной. Мы никогда не общались. Он сообщил мне об интересе, я прислушался к нему. Контакт затянулся на несколько недель, был обмен мнениями. В конце концов, выбрал «Спартак». Я был в России три дня, посмотрел на все. Хорошо подумал, вернулся в Германию и принял там решение.

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