Доменико Тедеско: «Спартак» хочет играть в атаку»
20:13
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что красно-белые хотят играть в атаку.
— Конечно, мы хотим играть в атаку. — сказал Тедеско. — К сожалению, в матче с «Рубином» этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации. Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков.
Разумеется, не было плана отдавать игру «Рубину», но у нас было мало возможностей завладеть мячом.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 10691Все опросы
Какого результата добьется «Спартак» с Тедеско в этом сезоне?
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер