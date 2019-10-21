Доменико Тедеско: «Спартак» хочет играть в атаку»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что красно-белые хотят играть в атаку.

— Конечно, мы хотим играть в атаку. — сказал Тедеско. — К сожалению, в матче с «Рубином» этого не было. Отчасти это обусловлено тем, что команда находится не в той ситуации. Нужно работать. Однозначно, наша цель заключается в том, чтобы атаковать, в составе много молодых, голодных до атаки игроков.

Разумеется, не было плана отдавать игру «Рубину», но у нас было мало возможностей завладеть мячом.

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