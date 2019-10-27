Доменико Тедеско: «Спартак» должен ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру футболистов в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

— Сегодня у вас было много контратак. «Спартак» будет делать ставку на них? Или все-таки на владение мяча и позиционные атаки?

— Да, безусловно, нужно работать над владением мячом. Сегодня у нас с этим были проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания. Сегодня мы делали слишком много касаний, теряя мяч. Нужно работать над всеми компонентами игры. Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Манчестер Сити», которые забивают и через владение мячом, и после контратак.

— Шюррле помимо удара в перекладину ничем не отметился и выглядел не так активно. Согласны?

— Это последствия болезни, он не тренировался достаточно продолжительный срок. За это время теряешь игровой ритм. Мне понравилось, как он тренировался на этой неделе. В первом тайме он проделал большой объем работы. Нужно было прессинговать защитников. У нас есть хорошая скамейка, есть кого выпустить на замену, что сегодня и сделал во втором тайме.

— Сегодня получили первую желтую карточку в качестве тренера в карьере. Насколько вы довольны судейством?

— Да, я получил желтую за то, что дотронулся до судьи. Я принимаю это решение. Я вообще не люблю говорить о судьях: всегда можно сказать про поле или, например, про идущий снег, ведь в России он идет часто. Но я считаю, нужно работать над собой и искать причины в своей работе, а не в сторонних факторах. (Александр Рогулев)

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