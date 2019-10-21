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Доменико Тедеско: «Не хочу давить на игроков после матчей»

20:41
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что не хочет давить на игроков своей команды после матчей.

— Мне было важно сразу после матча с «Рубином» собраться с игроками в центральном круге, — сказал Тедеско. — Для меня это последняя возможность пообщаться с командой после игры, потому что раздевалка — это больше для игроков, не хочу на них давить.

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