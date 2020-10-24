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«Мозес провел хороший матч». Тедеско оценил игру новичка «Спартака» в Краснодаре

21:34
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

— Мозес провел хороший матч, — заявил Тедеско о новичке, который провел первый мяч за клуб. — В игре с «Химками» «Спартак» проигрывал, в итоге мы победили при выходе Мозеса. Сегодня его игровое время удвоилось. Заменили, потому что он не в оптимальной форме. Риск травмы был большой, тем более начал уставать. В первом тайме он показал, что прекрасно работает с мячом, что он — умный футболист. Показал, когда нужно развернуть, перемещаться. Опять же забил гол, что также здорово. Но ему еще нужно работать, чтобы набрать форму. Поэтому он не летал в Красноярск, работал в Москве над улучшением своего физического состояния.

— Что с Джикией?

— Про Джикию скажем завтра.

— Бакаев все еще не пришел в себя. Согласны?

— Надо сказать, что после возвращения из сборной, он хорошо показал себя на тренировках. С «Химками» он не смог сыграть, сейчас в хорошей форме. В первом тайме имел хорошие моменты, но немного не хватило, чтобы разобраться. Он выполняет большой объем работы, но ему нелегко дается. Его позиция подразумевает много бегать, но он старается. (Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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