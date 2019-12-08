Доменико Тедеско: «Как будет выглядеть защита «Спартака», узнаете через несколько минут»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал стартовый состав на матч 19-го тура РПЛ против «Рубина». На поле с первых минут появится только один номинальный защитник — Георгий Джикия.

— Некоторые игроки не смогли выйти из-за дисквалификаций, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Как будет выглядеть линия защиты, вы узнаете через несколько минут.

У «Ростова» отличная команда, против «Спартака» выйдут их лучшие футболисты. Нам нужно быть готовым физически и психологически.

Трансляция матча «Спартак» — «Ростов»