Доменико Тедеско: «Болею за все российские клубы в еврокубках»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы в стартовых матчах.

— «Локомотив» в матче с «Баварией» был в игре до самого конца, они очень хорошо смотрелись, — сказал на пресс-конференции Тедеско. — «Локомотив» хорошо подготовился к матчу.

Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в ЛЧ и ЛЕ. К сожалению, ни один клуб не смог выиграть, хотя вчера у ЦСКА было много моментов. Нечего скрывать: «Челси» и «Боруссия» показывают более качественный футбол, нежели российские клубы. Но я убежден, что российские клубы еще могут перевернуть ситуацию и пройти дальше в плей-офф. Я искренне переживаю за российские команды. Каждая победа приносит очки в копилку России, и это дает большую квоту в еврокубках. Буду и дальше болеть за российский футбол на европейской арене. (Олег Кошелев)