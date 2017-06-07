Доменико Кришито: "Зенит" был самым сильным при Виллаш-Боаше"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито считает, что команда была самой сильной, когда ее тренировал португалец Андре Виллаш-Боаш. 39-летний специалист возглавлял клуб с 2014 по 2016 год.
Ранее 30-летний Кришито заявил о желании вернуться в Италию. В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
– Когда "Зенит" был самым сильным? При Виллаш-Боаше. Особенно в сезоне-2014/15, когда мы последний раз стали чемпионами, играли в четвертьфинале Лиги Европы и уступили будущему победителю "Севилье", – приводит еженедельник "Футбол" слова Кришито. – А самым сильным игроком за мои шесть лет в клубе был Данни.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/interview/domeniko-krishito-budu-razgovarivat-s-rukovodstvom-zenita-ya-reshil-vernutsya-v-italiyu/
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Был бы "Зенит" самым сильным при Виллаш-Боаше без Халка и Витселя - большой вопрос.
16:08 7 июня