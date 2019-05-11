Доменико Кришито: "Вторым в РПЛ будет "Локомотив", но мне симпатичен "Краснодар"

Защитник "Дженоа", экс-капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что в чемпионате России второе место займет "Локомотив". Чемпионский титул досрочно оформил петербургский клуб.

– Кто, на ваш взгляд, финиширует в РПЛ вторым?

– Думаю, "Локомотив". Хотя лично мне очень симпатичен "Краснодар". Это интересный коллектив, по игре заслуживающий права выйти в Лигу чемпионов. Другое дело, что там никак не удается переступить через какой-то психологический барьер. Футбол-то у команды интересная, игроки подобраны хорошие, но в самые неподходящие моменты вдруг упускаются победы и теряются очки, которых не хватает для серьезного итогового результата. Вот и в этом чемпионате "Краснодар", возможно, не дотянется до прямого попадания в Лигу чемпионов – у "Локомотива" сегодня шансы повыше. Но вот третье место южанам занять по силам, хотя и ЦСКА еще постарается побороться за путевку в предварительный раунд ЛЧ. (Георгий Кудинов)

Полностью интервью Кришито - скоро в "СЭ"