«Долгожданная». Победная раздевалка «Химок» после победы над «Динамо»
21:53
Пресс-служба «Химок» в Twitter опубликовала фото победной раздевалки после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0). Эта победа стала для подмосковной команды первой после возвращения в премьер-лигу.
«Долгожданная», — одним словом подписан пост.
? ?? Долгожданная! pic.twitter.com/7GhQpXED1T— ФК Химки (@fc_khimki) September 28, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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