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«Долгожданная». Победная раздевалка «Химок» после победы над «Динамо»

21:53
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Пресс-служба «Химок» в Twitter опубликовала фото победной раздевалки после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0). Эта победа стала для подмосковной команды первой после возвращения в премьер-лигу.

«Долгожданная», — одним словом подписан пост.

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