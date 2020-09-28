«Долгожданная». Победная раздевалка «Химок» после победы над «Динамо»

Пресс-служба «Химок» в Twitter опубликовала фото победной раздевалки после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0). Эта победа стала для подмосковной команды первой после возвращения в премьер-лигу.

«Долгожданная», — одним словом подписан пост.