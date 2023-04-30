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30 апреля, 23:31

Камано: «Дзюба один из лучших партнеров в моей карьере»

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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

«Игра была далеко не простой. Во втором тайме были сложности, особенно, когда «Химки» забили, но мы справились. На каждую следующую игру будем настраиваться как на финал. Ожидал ли, что Дзюба может забить скорпионом? Да, конечно. Он отличный нападающий, много помогает команде. Очень рад за него. Надеюсь, это его не последний гол в сезоне. Дзюба один из лучших партнеров в моей карьере», — приводит слова Камано Sport24.

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Химки» идут на предпоследней, 15-й строчке с 17 очками.

Следующий матч «железнодорожники» проведут дома против «Сочи» 8 мая.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-30-kamano-posle-pobedy-nad-khimkami-kazhdaya-sleduyushchaya-igra-lokomotiva-final
Франсуа Камано
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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