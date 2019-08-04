Докампо объяснил, почему Кварацхелия пропускает игру с ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо перед матчем 4-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что казанская команда улучшила свое физическое состояние в сравнении с игрой первого тура.

– "Рубин" выше ЦСКА? То, что будет, зависит от нашей команды. В физическом плане "Рубин" лучше готов, чем в первом туре. Кварацхелия чувствовал себя плохо вчера, потому сегодня не попал в заявку. Понятно, что каждый игрок, который не может играть – потеря для нас, но есть футболист, который сможет заменить его. Трансферы? Не знаем, что будет, – сказал Докампо в эфире телеканала "Матч Премьер".

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