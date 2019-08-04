17:34 | Футбол — РПЛ

Шарлия в старте ЦСКА на матч с "Рубином"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет в Казани, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев - Магнуссон, Дивеев, Шарлия, Фернандес - Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

 

Рубин - ЦСКА

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