Шарлия в старте ЦСКА на матч с "Рубином"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет в Казани, начало – в 19.00 (мск).
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев - Магнуссон, Дивеев, Шарлия, Фернандес - Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич - Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.
🔥 Состав красно-синих на #РубинЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2019
Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, @HordurM34, Бистрович, @NikolaVlai, @akhmetov77i, Обляков, @arnorsigurdsson, Чалов
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, @Lasso_ndiaye19, @1022nishimura, Кучаев, Бийол pic.twitter.com/srSIVUZs8z
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