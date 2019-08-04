17:34 | Футбол — РПЛ

"Рубин" - ЦСКА: казанцы объявили стартовый состав

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Стал известен стартовый состав "Рубина" на матч 4-го тура чемпионата России с ЦСКАВстреча пройдет в Казани, начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Рубина: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Албашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

Рубин - ЦСКА

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