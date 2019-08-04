"Рубин" - ЦСКА: казанцы объявили стартовый состав

Стал известен стартовый состав "Рубина" на матч 4-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча пройдет в Казани, начало – в 19.00 (мск).
Стартовый состав "Рубина: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.
Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Албашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.
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