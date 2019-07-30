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Президент "Оренбурга" попросит РФС не назначать на матчи команды Карасева

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Президент "Оренбурга" Владимир Кияев просит РФС не назначать арбитра Сергея Карасева на матчи с участием команды, сообщают "РИА Новости".

 
28 июля. Москва. ЦСКА - &quot;Локомотив&quot; - 1:0. Александр Егоров.Александр Егоров – о ВАР, Карасеве и ошибках арбитра в матче "Ростов" – "Спартак"

Карасев обслуживал матч 3-го тура "Оренбург""Зенит"​ (0:2), во время которого допустил ряд ошибок.

"В письме отображены матчи "Оренбурга", в которых Карасев допустил ряд ошибочных решений. Перечислены только ключевые резонансные эпизоды, которые позже действительно были признаны экспертами и футбольными функционерами, в том числе и судьями, как ошибочные. Мы попросим РФС разобраться в сложившейся ситуации. Если у Карасева, обслуживающего международные матчи, не сложились отношения с "Оренбургом", предлагаем не назначать его на наши матчи", – приводят слова Кияева "РИА Новости".

Оренбург - Зенит

Александр Егоров: "Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота "Оренбурга" // Карасев извинился перед ФК "Оренбург" за ошибки в матче с "Зенитом"

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