Деограсия рассказал, что не думает о возможном продлении контракта с «Оренбургом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия ответил на вопрос «СЭ» о переговорах по новому контракту.

«Сейчас я сосредоточен на победе в ближайших матчах, чтобы попытаться сохранить прописку в РПЛ. А в будущем поговорим о возможном продлении соглашения. Правда, в моем контракте прописано, что если команда спасется, то у меня будет еще один год. Но сейчас нужно сосредоточиться на играх и набрать как можно больше очков», — сказал Деограсия «СЭ».

Контракт Деограсии с «Оренбургом» рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение будет продлено при условии сохранения места в РПЛ.

В 19-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.