Дочь Юлии Началовой Вера провела майские праздники с новой семьей экс-полузащитника ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, информирует ТВЦ. После смерти матери девочка живет с бабушкой и дедушкой, но на выходные и праздники она часто уезжает к семье отца.

Новая супруга Алдонина Ольга рассказала, что футболист сводил дочку и маленького сына и в московский парк Лужники. Позже все вместе отправилась в загородный дом Алдониных. Вера в хороших отношениях с молодой женой футболиста и маленьким братом Артемом.

Напомним, Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет из-за сердечной недостаточности на фоне заражения крови после операции на поврежденной ноге.