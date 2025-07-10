Добровинский заявил, что предложит «Торпедо» обратиться в CAS

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о дальнейших действиях после решения об исключении клуба из РПЛ.

Ранее РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 10 июля за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Также клуб оштрафован на 5 миллионов рублей.

— Я предложу обратиться в CAS, а примет он это решение или нет, это его личное дело, — сказал Добровинский «СЭ».

Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги — руководители «Торпедо» пытались повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.