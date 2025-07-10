Экс-президент «Торпедо» Маслов: «Большая трагедия для великого клуба со столетней историей»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение клуба из РПЛ.

10 июня РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников чемпионата России-2025/26 за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

«Трагедия! Трагедия для болельщиков, безусловно. Большая трагедия для великого клуба со столетней историей. Трагедия для отдельных личностей, которые болеют за футбольный клуб годами, десятилетиями. Я знаком с фанатами, которым по 70 лет, из которых 35-40 они болеют за «Торпедо». Конечно, для них это тоже трагедия. И для российского футбола это не очень хорошо. Но, с другой стороны, надо выделить слаженную работу РФС, КДК, комитета по защите игры, МВД. Все это взаимодействие дало такой результат: для «Торпедо» — плачевный, российскому футболу, наверное, в будущем пойдет на пользу. Многие люди задумаются. Если кто-то хотел когда-то такими вещами заниматься, теперь это желание пропадет навсегда. По крайней мере очень на это надеюсь», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне первой лиги — руководители «Торпедо» пытались повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.