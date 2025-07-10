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10 июля 2025, 12:56

Экс-президент «Торпедо» Маслов: «Большая трагедия для великого клуба со столетней историей»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение клуба из РПЛ.

10 июня РФС сообщил, что «Торпедо» исключили из числа участников чемпионата России-2025/26 за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

«Трагедия! Трагедия для болельщиков, безусловно. Большая трагедия для великого клуба со столетней историей. Трагедия для отдельных личностей, которые болеют за футбольный клуб годами, десятилетиями. Я знаком с фанатами, которым по 70 лет, из которых 35-40 они болеют за «Торпедо». Конечно, для них это тоже трагедия. И для российского футбола это не очень хорошо. Но, с другой стороны, надо выделить слаженную работу РФС, КДК, комитета по защите игры, МВД. Все это взаимодействие дало такой результат: для «Торпедо» — плачевный, российскому футболу, наверное, в будущем пойдет на пользу. Многие люди задумаются. Если кто-то хотел когда-то такими вещами заниматься, теперь это желание пропадет навсегда. По крайней мере очень на это надеюсь», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне первой лиги — руководители «Торпедо» пытались повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.

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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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