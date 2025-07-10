Гендиректор «Торпедо» Синяев — о решении РФС: «Мы ожидали другого результата»

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал решение РФС об исключении клуба из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

— Мы ожидали другого результата, но оценку принятому решению дадут наши юристы. Все решения по будущему будут приняты чуть позже. Справедливость и законность решения оценят наши юристы. Устроили ли нас доводы КДК? Пока без комментариев.

Также клуб был оштрафован на 5 миллионов рублей. Клуб обвинили в попытке организации договорных матчей в прошедшем сезоне Мелбет-Первой лиги.

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС.