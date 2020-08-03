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«Добро пожаловать в «Зенит»!» Семак показал фото с Ловреном

20:34
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал в Instagram фото с новичком Деяном Ловреном. 31-летний хорват перешел в клуб из Санкт-Петербурга 27 июля.

«Добро пожаловать в «Зенит»!» — написал в Instagram Семак.

Ранее Ловрен играл за «Ливерпуль». В прошлом сезоне защитник провел 15 матчей за команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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