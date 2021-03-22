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До результата Газзаева Гончаренко не хватило 16 матчей

15:26
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото «СЭ»
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после 4 лет и 100 дней работы.

За это время армейцы провели под руководством белорусского специалиста 179 матчей в чемпионате России — третий результат в постсоветской истории. Дольше Гончаренко с командой работали только Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев, которого Виктор Михайлович вполне мог догнать в начале следующего сезона.

По числу побед (87) Гончаренко также оказался уверенно третьим, а вот по проценту набранных очков (56,98%) он расположился лишь на шестом месте, проиграв не только Слуцкому и Газзаеву, но и Олегу Долматову, Артуру Жорже, Александру Тарханову и недолго работавшему с клубом после отставки Павла Садырина Александру Кузнецову. (Кирилл Бурдаков)

Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото "СЭ"
Тренеры ЦСКА в чемпионате России. Фото «СЭ»

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