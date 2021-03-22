До результата Газзаева Гончаренко не хватило 16 матчей

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА после 4 лет и 100 дней работы.

За это время армейцы провели под руководством белорусского специалиста 179 матчей в чемпионате России — третий результат в постсоветской истории. Дольше Гончаренко с командой работали только Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев, которого Виктор Михайлович вполне мог догнать в начале следующего сезона.

По числу побед (87) Гончаренко также оказался уверенно третьим, а вот по проценту набранных очков (56,98%) он расположился лишь на шестом месте, проиграв не только Слуцкому и Газзаеву, но и Олегу Долматову, Артуру Жорже, Александру Тарханову и недолго работавшему с клубом после отставки Павла Садырина Александру Кузнецову. (Кирилл Бурдаков)