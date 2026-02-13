Воробьев: «Гол в ворота ЦСКА пересмотрел раз 30! Всем говорю, что бил, а не подавал»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— Давай поговорим о твоем голе ЦСКА...

— Это фантастика!

— Сколько раз его пересматривал?

— Раз 30, если не больше. Очень приятно забивать такие сумасшедшие мячи. Всем говорю, что бил, а не подавал (смеется). Видел ситуацию в штрафной, можно было навесить, но тогда бы Тороп забрал мяч. Вот и решил ударить... Красота!

— Как семья отреагировала?

— У папы был день рождения как раз в день матча, и он находился на трибуне. Увидел вживую! Он был в таком шоке... Классный подарок получился!

В сезоне-2025/26 Воробьев в 21 матче забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.