Воробьев — о съемках для клубных соцсетей: «Легко могу нести чушь на камеру. Это харизма»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от съемок для клубных социальных сетей.

— Перед началом сборов тебе дали камеру для съемки видео клубных соцсетей. Как тебе такой опыт?

— Могу легко нести чушь на камеру, подключать к этому других. Знаешь, это харизма (смеется). Хорошо, если людям интересно было смотреть. Получилось неплохо, но еще есть над чем поработать.

В сезоне-2025/26 Воробьев в 21 матче забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.