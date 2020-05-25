Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился впечатлениями о совместной работе с Олегом Кононовым, который тренировал «быков» с 2013 по 2016 год.

— У Кононова был интересный футбол на определенном этапе. В плане построения игры. Он поставил нам игру в «Краснодаре». В «Спартаке», наверное, было давление, плюс игроки нужны подходящие. Там не получилось, другие футболисты, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

54-летний Кононов сейчас является главным тренером «Риги». Белорусский специалист тренировал «Спартак» с 12 ноября 2018 года по сентябрь 2019-го.