Сычев похвалил Мостового за обучение на тренера: «Единственное, Power Point до сих пор не освоил»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос «СЭ» об обучении Александра Мостового на тренерскую лицензию категории А в академии РФС.

«Он прогрессирует с каждым модулем, — сказал Сычев «СЭ». — Единственное, Power Point до сих пор не освоил. Но подкован очень серьезно. Знания растут, уверенно проводит тренировки».

Также бывший игрок сборной России высказался о перспективах Александра Мостового.

«Уверен, не за горами приглашение в один из серьезных клубов с серьезной задачей. Мне кажется, он уже к этому готов. Обучение серьезно продвинулось. Много информации, которая дает возможность успешно выполнять тренерские функции», — добавил Сычев.

Ранее появилась информация о том, что Мостовой может пройти стажировку в «Факеле» у Сергея Ташуева.

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.